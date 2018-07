'Volto na hora certa', diz Maikon Leite no Atlético-PR

Recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa, sofrida no dia 16 de outubro na partida contra o Goiás, em Curitiba, o atacante Maikon Leite voltou a treinar com bola na última terça-feira e festejou o fato de poder retornar ao Atlético-PR nas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro. Faltando três jogos para o término da competição, o time ocupa a quarta posição da tabela.

"Estou voltando no momento certo, num momento importante para o grupo. Espero corresponder porque o trabalho de recuperação foi bem feito", ressaltou o jogador, que não teme o fato de que teve o seu condicionamento físico afetado após ficar afastado dos treinos para se tratar da lesão. "Agora é mais na vontade, na base da superação mesmo. Faltam só três rodadas", reforçou.

O Atlético-PR volta a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Grêmio, às 19h30, no Olímpico, em Porto Alegre, onde irá encarar um rival direto pela quarta colocação e pela possível vaga na Copa Libertadores de 2010 - caso nenhum time brasileiro conquiste a Copa Sul-Americana, a quarta posição garantirá um lugar no torneio continental.

"A minha expectativa é voltar contra o Grêmio e voltar bem. Se possível, marcando gol, que é o mais importante", disse, para depois falar sobre a sua condição física. "Devo ficar um pouco abaixo dos demais. Mas, como já ressaltei, agora é superação", enfatizou.