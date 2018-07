Volume diminui, mas brasileiros seguem valorizados na Europa

Vários jogadores brasileiros que já estão no futebol europeu vão trocar de clube para a próxima temporada. Entre eles alguns que serviram à seleção na última Copa América - casos de Miranda, Douglas Costa e Roberto Firmino. Para a sorte deles, a campanha no Chile não influenciou na transferência. Mesmo porque as negociações que os envolveram foram sacramentadas antes que o fracasso em gramados chilenos se concretizasse.

Para a ida de Roberto Firmino ao Liverpool por R$ 140 milhões contaram a fama de artilheiro e de jogador versátil que ele adquiriu no Hoffenheim alemão - joga tanto no comando do ataque como na meia. O jogador de 23 anos assinou por cinco temporadas e, de acordo com o jornal inglês Daily Mail, vai ganhar R$ 485 mil por semana.

Photo @Roberto_Firmino makes his first trip to Melwood as a #LFC player pic.twitter.com/slqnUw8t1K — Liverpool FC (@LFC) 22 julho 2015

Douglas Costa também deu um salto na carreira. Depois de cinco temporadas, ele troca o Shakhtar Donetsk ucraniano pelo Bayern de Munique. O clube bávaro pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 121 milhões) pelo meia, que terá a responsabilidade de preencher o lugar que era do ídolo Bastian Schweinsteiger.

Miranda fez uma boa Copa América pela seleção brasileira. Jogou bom futebol, demonstrou liderança e terminou como capitão do time de Dunga. Mas não foi isso que o levou para a Internazionale, após quatro temporadas no Atlético de Madrid. Quando ele se apresentou para a disputa no Chile, sua transferência já estava praticamente concretizada.

E o clube italiano até que não desembolsou muito dinheiro para contratá-lo, em comparação com outros negócios feitos no mercado europeu. Gastou apenas 15 milhões de euros (cerca de R$ 52,3 milhões) para tirar o zagueiro da Espanha.

Estou muito feliz de anunciar que eu sou oficialmente um jogador da @Inter. pic.twitter.com/WQ5DdeLes7 — Miranda (@miranda023) 1 julho 2015

Mas a negociação que talvez tenha sido a mais significativa envolvendo um jogador brasileiro nesta fase que antecede à temporada na Europa tenha sido a do lateral-direito Danilo. O Real Madrid pagou 31,5 milhões de euros (R$ 108 milhões) para tirar o jogador de 23 anos do Porto, de Portugal. E o time merengue aposta alto no jogador de 23 anos. Tanto que lhe ofereceu um contrato de longa duração, até 2021.

Do Brasil para a Europa, poucos jogadores foram negociados nestas últimas semanas. O Botafogo mandou o lateral-direito Gilberto para a Fiorentina; o São Paulo enviou Souza para o Besiktas, da Turquia, e Paulo Miranda para a Áustria; e o Grêmio despachou o zagueiro Rhodolfo também para o Besiktas.