'Vomitando', Messi é cortado de jogo do Barcelona

O Barcelona teve um problema de última hora para o duelo com o Málaga. Através do Twitter, o clube espanhol confirmou que Lionel Messi teve problemas estomacais e, por isso, foi cortado do jogo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Leo Messi está sofrendo com vômitos e não está disponível para o jogo de hoje", informou o post. Essa não é a primeira vez que Messi enfrenta esse tipo de problema. O craque argentino é constantemente visto vomitando dentro de campo, até mesmo durante os jogos do Barcelona e da sua seleção. Durante a semana, inclusive, ele passou mal durante uma viagem de avião.

Com isso, o argentino se junta a Suárez, que já não estava disponível para o jogo que pode colocar o time na liderança do torneio.