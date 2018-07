Dudu nega discussão com companheiros no vestiário do Maracanã

Atualizado às 18h20

O atacante Dudu participou de uma discussão áspera com os próprios companheiros na derrota para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. O camisa 7 do Palmeiras ficou enfurecido ao ser cobrado por uma falha de marcação após o segundo gol do Fluminense e socou o ar várias vezes cobrando os jogadores. Por causa do comportamento, chegou a ser advertido pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden.

"Um ficou discutindo com o outro sobre quem deveria marcar. Isso é coisa de jogo, de pessoas que querem vencer. Foi um gol bobo que não deveríamos ter tomado", afirmou o atacante após a derrota.

No desembarque da equipe nesta quinta-feira, o atacante negou que a discussão entre os jogadores tivesse continuando no intervalo nos vestiários do Maracanã. "Não teve discussão no vestiário, só no campo, no momento em que não que´riamos levar o gol", disse o atacante no Aeroporto de Congonhas.

O técnico Marcelo Oliveira também comentou o episódio. "A discussão aconteceu pelo segundo gol. Eu avisei de fora, estava claro que um jogador podia entrar para bater. Eu avisei o Dudu, ele avisou o Allione e não acompanhamos. Eu até estimulo essa cobrança, ela às vezes não é educada mesmo, mas eles exageraram um pouquinho e foi corrigido no intervalo", afirmou o treinador.

Marcelo Oliveira utilizou sua própria experiência como jogador no episódio. "Eu joguei futebol por 15 anos e já passei por isso, já cobrei muito de colega, xingava. Houve um exagero, um grande nervosismo", comparou.

A trajetória de Dudu no Palmeiras ficou marcada pela agressão ao árbitro Guilherme Ceretta de Lima na final do Campeonato Paulista, episódio que resultou em seis partidas de suspensão. Depois do episódio, o atacante confessa que mudou sua postura para evitar punições da arbitragem.