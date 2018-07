Voo da Chapecoense tinha 22 profissionais de imprensa, incluindo Mario Sérgio

O voo que caiu nesta terça-feira nas proximidades de Medellín levava, de acordo com a Chapecoense, 72 passageiros, além de nove tripulantes. Desses, 22 eram profissionais de imprensa. O único sobrevivente seria o jornalista Rafael Henzel, da Rádio Oeste Capital, que foi levado ao Hospital San Juan de Dios.

De acordo com a polícia de Antioquia, o estado colombiano onde fica Medellín, apenas cinco pessoas sobreviveram. Havia 81 pessoas no voo, sendo que pelo menos 70 morreram.

A Fox, que transmitia a Copa Sul-Americana, levava seis profissionais: o comentarista Mario Sérgio Ponte de Paiva, ex-jogador da seleção brasileira, Victorino Miranda, Rodrigo Santana Gonçalves, Davair Paschoalon (Deva Pascovicci) e Lilacio Pereira Júnior, Paulo Clement.

"Estamos entrando em contato com as famílias de nosso time e providenciando todo o suporte necessário. Estamos orando por nosso time", disse a FOX em nota interna a seus funcionários. "Sabemos da imensa emoção e dor dentro de cada um de nós neste momento. Certamente poderemos nos apoiar como colegas neste momento difícil para todos, mas além disto, estamos providenciando uma psicóloga para cada um de nossos sites para que possam fornecer todo apoio emocional que precisamos neste momento". A nota é assinada pelo presidente da FOX na América Latina Carlos Matinez.

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) lamentaram a tragédia. "As entidades manifestam seu pesar e ampla solidariedade aos familiares dos profissionais vitimados no cumprimento de sua atividade, bem como aos dos demais passageiros e tripulantes do voo. Neste momento de luto, as associações se unem também à dor de todos os brasileiros".

Confira a lista de jornalistas que estavam no avião:

GLOBO: Guilherme Marques, Ari de Araújo Jr., Guilherme Laars; RBS: Giovane Klein Victória, Bruno Mauri da Silva, Djalma Araújo Neto, André Podiacki; GLOBO ESPORTE: Laion Espíndola; FOX: Victorino Chermont, Rodrigo Santana Gonçalves, Deva Pascovicci, Lilacio Pereira Jr., Paulo Clement, Mário Sérgio; e os radialistas: Renan Agnolin, Fernando Schardong, Edson Ebeliny, Gelson Galiotto, Douglas Dorneles, Jacir Biavatti, Ivan Agnoletto, Rafael Henzel Valmorbida.