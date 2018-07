Voo de Barcos atrasa e Kleina não sabe se poderá contar com o atacante

SALVADOR - O voo que traria Hernán Barcos, de Santiago, para o Brasil, atrasou e isso pode provocar mais uma baixa no Palmeiras para a partida desta quarta-feira contra o Bahia. O atacante, que participou dos minutos finais do jogo da seleção Argentina contra o Chile, terça-feira à noite, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa, ainda é esperado pela diretoria do clube para atuar no Estádio de Pituaçu. O jogo contra o Bahia começa às 19h30.

O desembarque de Barcos em Salvador era previsto para o meio-dia, mas isso não aconteceu devido ao atraso do avião do Chile para São Paulo, onde seria realizada uma escala para a capital baiana. A última previsão é que o jogador chegue na cidade às 18h e siga direto para o estádio. Mas a comissão técnica do clube sabe que o trânsito no horário e a distância para o estádio podem acabar comprometendo a participação do atleta no jogo desta noite.

A esperança da diretoria palmeirense é que Barcos consiga estar em campo ao menos no segundo tempo do jogo. O Palmeiras precisa ganhar do Bahia para voltar a ter esperança de não cair para a segunda divisão. O time ocupa a 18ª colocação. Gilson Kleina tem Obina como opção. O jogador treinou no último coletivo como titular.