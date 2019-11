Voo do Flamengo chega ao Rio de Janeiro às 11h; caças da FAB fazem escolta

O voo fretado que está trazendo a delegação do Flamengo de Lima para o Rio deverá chegar à capital fluminense por volta de 11h, mais de uma hora e meia além do horário previsto inicialmente. Apesar disso, desde cedo os torcedores começaram à chegar à região da Candelária, no Centro do Rio, local marcado para a grande comemoração pelo título da Libertadores.

A companhia Gol informou que, ao se aproximar do espaço aéreo do Rio, o avião com o elenco do Flamengo será escoltado por dois caças da Força Aérea Brasileira. O voo passará pela Boca da Barra e ponte Rio-Niterói, com o desembarque pelo terminal de cargas do Aeroporto do Galeão.

Para evitar os tumultos vistos na quarta-feira, quando o Flamengo levou uma multidão de torcedores ao aeroporto - que registrou confusão, inclusive com tentativa de derrubada de grades -, um forte esquema de segurança foi montado. Há pelo menos três bloqueios no acesso ao local onde o elenco vai desembarcar, impedindo qualquer acesso de torcedores. O ônibus que levará o elenco ao Centro da cidade será escoltado por agentes do Batalhão de Choque e da Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), ambos da PM.

A avenida Presidente Vargas, no Centro, onde acontecerá o desfile, está com um trecho interditado desde o início da manhã.