Votação do impeachment também altera semis do Mineiro, do Gaúcho e do Paranaense A votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que tende a acontecer no domingo na Câmara dos Deputados, está alterando a tabela do futebol brasileiro. Depois do Campeonato Paulista, também o Mineiro, o Gaúcho e o Paranaense tiveram suas programações alteradas para que o ''jogo da TV'' aconteça no sábado.