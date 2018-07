Votação elege Cristiano Ronaldo melhor jogador da Europa em 2013

MONTEVIDÉU - O atacante português Cristiano Ronaldo, maior goleador da história da seleção portuguesa e estrela do Real Madrid, foi eleito melhor jogador da Europa em 2013, segundo uma enquete do diário uruguaio El País entre 120 jornalistas europeus.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira também elegeu o alemão Jupp Heynckes, ex-treinador do Bayern de Munique, vencedor da Liga dos Campeões em maio, como o melhor técnico do ano na Europa com 66 votos, à frente do argentino Diego Simeone, com 37, e do também alemão Jürgen Klopp, com 10.

Ronaldo, autor dos três gols contra a Suécia que classificaram Portugal para a Copa do Mundo no Brasil em 2014, foi eleito como o melhor jogador com 63 votos, superando o francês Franck Ribéry (24) e o argentino Lionel Messi (15). Messi foi o vencedor da votação nos últimos quatro anos. Ronaldo venceu em 2008.

Os onze escolhidos como equipe ideal da Europa foram: o goleiro alemão Manuel Neuer, seu compatriota Phillip Lahm, o brasileiro Thiago Silva, o espanhol Sergio Ramos, o austríaco David Alaba, o francês Ribéry, os alemães Ilkay Gündogan e Bastian Schweinsteiger, o holandês Arjen Robben, Messi e Ronaldo.

Os jornalistas consultados também votaram pela primeira vez na categoria "Trajetória esportiva de destaque", premiando o jogador galês Ryan Giggs, à frente do espanhol Carles Puyol e os italianos Gianluigi Buffon e Francesco Totti.