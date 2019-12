Vote na Pesquisa Estado para eleger os Melhores do Futebol Brasileiro de 2019

Com o término das principais competições no futebol brasileiro, tem início as votações para eleger os melhores do País em 2019. No ano em que o Flamengo dominou, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores e que pode ainda ganhar o Mundial de Clubes, vários foram os jogadores que brilharam, inclusive com a camisa rubro-negra.

A tradicional pesquisa "Melhores do jornal O Estado de S. Paulo", que começou em 1978, entra em sua 42.ª edição em 2019 e além dos jornalistas, os internautas também poderão votar nos destaques do ano.

Para facilitar, o Estado selecionou os jogadores mais votados entre a votação feita por jornalistas para que o internauta escolha qual o considerado time ideal do futebol brasileiro. Vamos lá!