Vote: qual é a melhor opção para o cargo de técnico do Palmeiras?

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras demitiu o técnico Roger Machado. O time está em uma campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, e o treinador não resistiu à derrota para o Fluminense no Maracanã. Agora, o clube passa a buscar um substituto que possa recuperar o time no torneio nacional e conduzir através da Copa do Brasil e Copa Libertadores.

Entre os principais candidatos, há profissionais que recentemente foram demitidos de seus times ou seleções: Abel Braga, que saiu do Fluminense durante a parada para a Copa; Zé Ricardo, demitido do Vasco; Jair Ventura, demitido pelo Santos na última segunda-feira, 23/07, e Sampaoli, que deixou a seleção argentina após a péssima campanha da Argentina na Copa do Mundo. Além deles, Vanderlei Luxemburgo e Felipão são importantes na história do Palmeiras, têm apoio de grupos de conselheiros e estão sem clube.

Vote: qual seria a melhor escolha de técnico para o Palmeiras no momento?