Vote: Qual jogador seria o presente de Natal ideal para o seu time?

Com o fim dos campeonatos de futebol pelo Brasil, torcedores de todas as equipes focam no mercado da bola e vivem a expectativa da montagem dos elencos para a temporada 2019.

Quem já está ganhando espera se manter na ponta, quem conseguiu vagas na Libertadores e na Copa do Sul-Americana torce por um grupo forte para poder disputar em alto nível tanto as competições internacionais como Brasileirão e Copa do Brasil.

Mas queremos saber de você, torcedor. Qual jogador seria o presente de Natal ideal para o seu time?