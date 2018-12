Vote: qual o time do exterior mais querido do Brasil?

A cada ano que passa, os clubes do exterior ganham mais destaque no Brasil e já há muitos torcedores que preferem até mais os times de fora do que os brasileiros. As equipes europeias parecem ser as favoritas, mas há também quem venere equipes tradicionais de outros continentes. Quem não conhece alguém que é fã de times argentinos, por exemplo? Hoje, é comum ver quem consiga escalar de cor e salteado o time titular do Chelsea ou do Barcelona, mas não consegue falar os titulares do Corinthians ou São Paulo. O fato é que os clubes estrangeiros - principalmente os europeus - ganham cada dia mais adeptos no Brasil e já há disputa para saber quem é o preferido no País.

Por isso, o Estado decidiu levantar a questão: qual é o time estrangeiro mais querido do Brasil? O Barcelona de Messi, o PSG de Neymar e Mbappe, o Juventus de Cristiano Ronaldo ou o Boca Juniors de Benedetto, entre outros.