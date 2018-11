Vote: Quem deve assumir o comando do São Paulo?

O São Paulo busca um novo treinador pela segunda vez no ano. Após ser contratado em abril e dar nova forma de jogar, o uruguaio Diego Aguirre fez o São Paulo chegar à liderança do Campeonato Brasileiro e sonhar com o título, mas não conseguiu uma reação da equipe após a queda de produção no returno. Prejudicado pela lesão de Everton e pela queda de rendimento de jogadores como Nenê e Diego Souza, a equipe começou a perder posições e hoje a principal motivação do time no campeonato é conseguir uma vaga direta na Libertadores.

O que não parece suficiente para a diretoria do clube, que decidiu demitir o técnico. André Jardine, que comanda o sub-20, assume interinamente até o final do ano e é uma das opções para assumir o time profissional em 2019. Há diversas outras. Escolha qual você prefere:

Aguirre caiu após o empate do São Paulo com o Corinthians na casa do rival por 1 a 1. O tricolor paulista está na 5ª posição do Brasileirão, que dá vaga para a pré-Libertadores.