Sexto lugar no Campeonato Inglês, dezenove pontos atrás do líder e onze atrás do time que fecha o G-4. Derrotado pelos dois maiores rivais por 3 a 1. Esses números, combinados com o mau desempenho do time, derrubaram José Mourinho do comando do Manchester United. Agora, o clube vai em busca de um novo treinador. Na sua opinião, quem deveria assumir a equipe, que conta com estrelas como Pogba e Lukaku no elenco?