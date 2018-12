Vote: Você gostaria que seu time contratasse o zagueiro Pepe?

Pepe, experiente e vitorioso zagueiro, está livre no mercado. O jogador brasileiro, naturalizado português, deixou o Besiktas, após disputar 18 partidas pelo clube turco e marcar cinco gols. Ele chegou após defender o Real Madrid e é um jogador bastante conhecido por suas divididas mais ríspidas.

"Obrigado por tudo, torcedores do Besiktas, administração, companheiros de time e membros do estafe, por acreditarem no meu trabalho. Vocês merecem o melhor. Nunca vou me esquecer de vocês", escreveu Pepe na legenda de um vídeo com imagens do zagueiro como jogador do clube turco, publicado no Instagram e no Twitter.

Livre no mercado, ele começa a ser especulado em alguns clubes brasileiros. Você gostaria de ver o Pepe jogando pelo seu clube?