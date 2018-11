Votuporanguense e Ferroviária empatam no primeiro jogo da final da Copa Paulista

Em partida acompanhada por mais de cinco mil torcedores na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense chegou a ficar em vantagem, mas apenas empatou, em casa, por 1 a 1 com a Ferroviária no jogo de ida da final da Copa Paulista. Bruno Baio abriu o placar, mas Caio Mancha garantiu o empate para os visitantes, deixando a decisão aberta para o segundo duelo.

A partida de volta será no próximo domingo, às 11h, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Um novo empate leva a definição para os pênaltis. Quem vencer garante o título da Copa Paulista e tem a oportunidade de escolher uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. O vice-campeão fica com a outra vaga.

A Copa Paulista começou com 27 equipes. Na fase mata-mata, o Votuporanguense eliminou Taubaté e Atibaia. Já a Ferroviária deixou para trás Novorizontino e Red Bull Brasil. Esta é a terceira final consecutiva do time de Araraquara, que busca o bicampeonato. Em 2016, foi derrotado pelo XV de Piracicaba. Já em 2017 bateu a Inter de Limeira.

O início da decisão foi de muita marcação de ambos os times. Mesmo assim, o Votuporanguense conseguiu marcar um gol antes do intervalo. Aos 43 minutos, após uma recuperação de bola no meio campo, Bruno Baio foi acionado em profundidade. Ainda fora da área, o atacante chutou de primeira e rasteiro para vencer o goleiro.

Mesmo atrás do placar, a Ferroviária não se desestabilizou e teve tranquilidade para chegar ao empate. Aos 36 minutos, Arthur fez boa jogada pela esquerda e tocou para seu companheiro perto da linha lateral. Ele cruzou e Caio Mancha subiu mais alto do que o adversário e testou firme para marcar e definir o placar: 1 a 1.