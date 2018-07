'Vou implantar uma nova mentalidade na base', diz Alexandre Gallo

SÃO PAULO - A bagunça que resultou no vexame da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano disputado na Argentina no início do ano, quando a equipe foi eliminada na primeira fase, marcou o início de uma mudança radical nas categorias de base da CBF. Desde então, mais do que o talento, valem o comprometimento e comportamento ao servir a seleção. Quem não se enquadra, não tem vez.

A revolução está sendo comandada por Alexandre Gallo, ex-volante de times como Botafogo, Santos, Portuguesa e São Paulo, entre outros, e técnico desde 2003.

Aos 46 anos. Gallo jamais havia trabalhado na base. Mas foi convidado pelo presidente da CBF, José Maria Marin, por seu perfil. É rígido, disciplinador, além de atento às questões táticas, entre outras qualidades. Ele trocou o Náutico pelas categorias de base da seleção numa conversa de meia hora com Marin e Marco Polo Del Nero, vice da CBF, num hangar do aeroporto de Fortaleza, em 30 de janeiro passado.

Tem como meta principal montar uma equipe para ganhar o ouro na Olimpíada de 2016 e está feliz com o trabalho integrado com a comissão técnica da seleção principal. Felipão, aliás, não se cansa de elogiá-lo, principalmente depois que seu trabalho como observador foi decisivo para a conquista da Copa das Confederações.

ESTADÃO - Você nunca trabalhou com categorias de base. Como surgiu essa oportunidade?

GALLO - Eu nunca trabalhei, e ainda estou aprendendo a trabalhar. Estava na pré-temporada com o Náutico quando o presidente Marin me convidou. Depois de meia hora ele me disse que eu era o treinador da seleção de base. Eu falei que muito me honrava trabalhar na seleção brasileira.

ESTADÃO - E o que se propõe a fazer?

GALLO - Eu vou implantar uma nova mentalidade na base. Não tem mais brinco, não tem fone de ouvido, não tem cabelo, marra, nada. Os que têm, estão fora. Só jogadores comprometidos serão convocados. O grande lance é o que aconteceu na Copa das Confederações. Por que todo mundo gostou do Brasil? Porque houve comprometimento e cumplicidade no trabalho. Os jogadores eram quase os mesmos de antes, mas o comprometimento mudou.

ESTADÃO - Qual seu método de trabalho?

GALLO - Quando eu cheguei na CBF, me falaram: ‘O jogador aqui é convocado sempre pela capacidade dele, por serem jogadores comprometidos e também pelo caráter’. Eu falei: ‘Está errado. E a partir de hoje vamos virar a página ao contrário. Vamos convocar primeiro pelo caráter, segundo pelo comprometimento e cumplicidade com o trabalho e terceiro pela capacidade’. Por que não pela capacidade em primeiro? Porque todos os jogadores convocados pela seleção brasileira são jogadores capazes.

ESTADÃO - Proibir o brinquinho não é exagero?

GALLO - A partir do momento em que o jogador veste a camisa da seleção brasileira a imagem que ele está passando é para um outro garoto que não está convocado. Se ele passa imagem de brinco, fone, chinelo, vai passar imagem de desleixo. Tem de passar imagem de profissional. Ele não está a um passo de ser profissional?

ESTADÃO - Sua contratação teve indicação do Parreira e do Felipão?

GALLO - Teve o aval dos dois. Sem dúvida eles pesquisaram bastante sobre tudo o que acontecia na minha carreira, nos clubes em que trabalhei e foi muito bacana, porque não caí por acaso uma situação dessa. Tem um histórico, principalmente de conduta.

ESTADÃO - E o primeiro contato com o Parreira e o Felipão de forma efetiva, quando foi?

GALLO - Eu, como coordenador da base, me reporto diretamente ao presidente. Só que na primeira ou segunda semana a gente já começou a conviver muito, nossas salas ficam lado a lado e a gente começou a conversar muito sobre futebol. Entendíamos que só teria uma condição de trabalho para a principal e para a base se houvesse uma unificação das duas, trabalhar em conjunto. Então, pela primeira vez, verdadeiramente a seleção brasileira está trabalhando em conjunto.

ESTADÃO - Vocês se reúnem semanalmente?

GALLO - Nós fazemos relatórios e nos reunimos quando nos encontramos lá, quase toda a semana. Nesses últimos tempos não deu, porque fiquei um mês na França, depois teve a Copa das Confederações, fui para um torneio com a sub-17, acabou e fui para Teresópolis com outra sub-17...

ESTADÃO - Como essa garotada chega para você? Preparada? Atrasada? Você mapeia a sub-15, sub- 17, sub-20. Como você encontra jogadores da sub-15?

GALLO - Acompanhamos os torneios e mapeamos os principais clubes. É daí que você vai tirar os grandes jogadores. O resto são jogadores que não vão ter um perfil ou personalidade para atuar na seleção brasileira. Não adianta procurar na Amazônia, por exemplo, porque a condição física dele não vai ser a ideal e ele não enfrenta os grandes times. E se aparecer um bom lá, com certeza um clube grande vai buscá-lo.

ESTADÃO - Tem algum clube que serve como referência?

GALLO - O principal trabalho hoje sem dúvida é o do São Paulo, em função de ter o melhor centro de treinamento do Brasil, que é Cotia. O trabalho de captação deles é realmente muito bom. Ajuda a formar. O São Paulo sempre está disputando as competições para ganhar.

ESTADÃO - Como um jogador “empolgado” vai perceber que precisa mudar?

GALLO - Com a não convocação. Todo mundo percebe. Ou então eu falando com ele. Se você não mudar seu comportamento, se não marcar, se não se dedicar... Tem um menino sub-15 do Grêmio que é um craque, mas num torneio que vi ele se recusou a dar a mão para o técnico e usava um cabelo cortado com a inicial do seu nome e o número 10. E está fora da seleção. O Gabriel (Gabigol) só foi chamado agora para a sub-17, porque mudou o seu comportamento. O pessoal dos clubes tem me agradecido muito por essa postura. E outra coisa que eu tenho falado muito nas categorias de base: esse papo de que jogador brasileiro sub-13 tem de deixar jogar... Esse foi o maior erro dos últimos 30 anos no Brasil. Nós estamos marcando passo e os caras estão passando correndo. Sabe por quê? O sub-12 do Barcelona treina taticamente como o time principal.

ESTADÃO - Dá para fazer isso aqui?

GALLO - Aqui, nas categoria de base, sempre dependemos da capacidade individual de cada atleta. Agora estamos contentes com o Neymar ter ido para a Europa, porque ele tem um ano para se adequar taticamente antes da Copa. Então esse negócio da categoria de base não ter de treinar taticamente é a maior mentira que existe no futebol. A maior dificuldade que tive na base foi fazer os jogadores entenderem a tática. Eles não sabiam, porque não trabalhavam.

ESTADÃO - Como difundir isso?

GALLO - A gente vai ter um congresso no dia 2 de setembro em que a gente vai apresentar a unificação das categorias da seleção brasileira. O Brasil é um país continental, não tem como unificar o futebol brasileiro. É bacana a gente achar que a Espanha unificou o trabalho, mas é do tamanho do Estado de São Paulo. Mas na base, que todo mundo tem um trabalho de médio prazo, dá para fazer. O Grêmio tem de ter a maneira Grêmio de jogar, o Corinthians tem de ter na base a maneira Corinthians de jogar. Eu não entendo a sub-15 jogar de um jeito, a sub-17 de outro, a 20 de outro...

ESTADÃO - Como é lidar com assédio de empresários aos garotos?

GALLO - Não tenho contato nenhum. Não existe pressão nem encheção. Nós fomos para a Argentina, não teve um pai, uma mãe, um empresário dentro do hotel. Porque nós avisamos para os jogadores: o primeiro que estiver com empresário em reunião, com material esportivo em reunião, com pai... volta para casa. Já tivemos sete convocações e não tivemos um minuto de atraso.

ESTADÃO - O fato de você ter sido jogador e estar dirigindo time profissional o torna mais respeitado pelos garotos?

GALLO - Com certeza. As categorias de base do Brasil sempre foram dirigidas por treinadores de base, preparadores físicos e fisiologistas de base. Agora são todos profissionais e o atleta entende quando isso acontece. É importante ele saber que está sendo dirigido por um profissional.

ESTADÃO - O exemplo da seleção na Copa das Confederações foi ótimo para você levar para os garotos...

GALLO - Foi espetacular. Isso não tem preço. O que aconteceu contra a Espanha foi só comprometimento tático. É o que o mundo pede.

ESTADÃO - O Marin disse que você é o treinador da Olimpíada e que se o Felipão não quiser continuar após a Copa você seria o sucessor natural. Você está preparado?

GALLO - Isso é uma hipótese que não quero ter, porque a gente está trabalhando em conjunto e eu quero que ele continue. A parceria nossa está tão legal, tão saudável e eu tenho muito a aprender na seleção brasileira. E estou aprendendo muito com ele e com o Parreira.

ESTADÃO - Qual é o seu objetivo, então?

GALLO - Meu objetivo não pode ser outro que não a Olimpíada de 2016. Meu projeto é exclusivamente a Olimpíada. Essa é a minha meta. Quero ser o treinador da Olimpíada de 2016.