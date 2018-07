'Vou poder montar o time do meu jeito', projeta Muricy

SÃO PAULO - Depois de chegar ao São Paulo em setembro e ajudar a livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Muricy Ramalho espera um ano mais tranquilo em 2014. Com a possibilidade de iniciar a temporada no comando e ajudar no planejamento, o treinador promete um time diferente.

"Vou poder montar o time do meu jeito e da forma como penso sobre futebol. Poderemos melhorar algumas coisas, porque é importante esse tipo de trabalho logo no começo da temporada", declarou Muricy.

O treinador chegou ao São Paulo em momento complicadíssimo, com a equipe na zona de rebaixamento e sem dar mostras de que poderia reagir. Muricy, no entanto, deu uma injeção de ânimo nos jogadores e levou-os à fuga da Série B com certa facilidade. O retrospecto para ele, no entanto, não deve ser comemorado.

"A situação era ruim, mas conseguimos salvar o time. E isso é parecido com a conquista de um título, porque te dá melhores condições para 2014. Se a gente fosse para a segunda divisão seria um desastre muito grande, porque perderia força com a torcida, publicidade e transferência de jogadores. Então, temos que valorizar isso", disse. "Mas não temos que festejar, não. É apenas um alívio para começar tudo de novo."