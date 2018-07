'Vou recuperar minha forma no Chelsea', diz atacante Fernando Torres

O novo atacante do Chelsea, Fernando Torres, acredita que irá recuperar sua melhor forma no clube a oeste de Londres depois de sua transferência recorde no futebol britânico vindo do Liverpool.

"No último mês e meio ou dois meses, joguei perto do meu melhor e estou recuperando minha forma...", disse o jogador de 26 anos a jornalistas no centro de treinamento do clube, na sexta-feira.

"Eu me sinto muito bem e acredito que de agora até o final da temporada vou atingir minha melhor forma novamente. Espero que sim. Preciso retomá-la para poder competir por uma vaga entre os 11 titulares."

Torres é cotado para fazer sua estreia contra seu antigo clube no confronto entre os dois times pelo Campeonato Inglês em Stamford Bridge, no domingo, mas o técnico Carlo Ancelotti ainda tem de decidir se ele começará jogando.

"Fernando está em boas condições e em forma", disse o treinador do Chelsea. "Ele não tem problema algum e treinou muito bem... Eu não sei se ele começa jogando ou se entrará durante a partida. Tomarei a decisão antes da partida, no domingo."

O atacante da seleção da Espanha foi apresentado oficialmente na sexta-feira depois de fechada sua transferência no valor de 80,61 milhões de dólares pouco antes do encerramento da janela de contratações, na segunda-feira.

Torres, entretanto, minimizou a pressão de ser o jogador mais caro do futebol britânico e disse que estava "realmente motivado" por poder jogar com os melhores jogadores no time campeão.

"Já estive nesta situação antes, quando assinei com o Liverpool e houve grandes expectativas, então, não é nenhuma novidade para mim. Estou ansioso por uma nova era," afirmou o espanhol, que marcou para sua ex-equipe diante do Chelsea no início da temporada.

Mostrando respeito

Torres disse que decidiu deixar o time de Anfield e se transferir para o Chelsea no meio da janela de transferência de janeiro, acrescentando: "Tão logo soube que Liverpool e Chelsea estavam conversando sobre isso, eu disse a eles que a decisão estava tomada. Fui o primeiro a conversar com o técnico e a contar para o grupo."

O campeão da Copa do Mundo, parecendo relaxado e confiante, disse ainda que estava disposto a mostrar respeito por seus antigos colegas de clube e pelos fãs, que o adoraram durante sua bem-sucedida passagem pela equipe.

"Eu só tenho coisas boas para dizer sobre o pessoal de Liverpool," afirmou ele. "Eles fizeram eu me sentir muito bem lá por fantásticas três temporadas e meia. Entendo que estejam zangados..."

"Não peço que eles me entendam, mas tenho certeza que, com o passar do tempo, eles vão ver o que fiz lá."

Perguntado se comemoraria um gol contra o Liverpool, Torres declarou: "Primeiro eu tenho de jogar, então, tenho de marcar, mas eu tenho grande respeito pelos fãs do Liverpool, então, acho que não."

O espanhol costumava marcar contra o Chelsea, tendo feito sete gols em oito partidas, incluindo em seu primeiro jogo oficial pelo Liverpool que acabou em empate em Anfield, no ano de 2007.