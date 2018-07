Vucetich desiste da disputa para ser técnico do México

Em entrevista coletiva, Vucetich reconheceu que essa era uma oportunidade única para sua carreira, mas explicou que uma situação familiar o levou a desistir da disputa pelo cargo. Mesmo assim, ele segue como técnico do Monterrey.

A seleção do México está sem treinador desde a saída de Javier Aguirre, depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo na África do Sul. E, segundo a Federação Mexicana de Futebol, Vucetich e De la Torre eram os candidatos ao cargo.

Na segunda-feira, está marcada uma reunião entre a direção da Federação Mexicana e os donos dos principais clubes do país justamente para definir o novo treinador da seleção. Agora, como resta uma única opção, De la Torre deve ser o escolhido.