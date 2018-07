Vulcão pode antecipar viagem do Barcelona para Londres

O técnico Josep Guardiola afirmou que o clube irá tomar uma decisão depois de receber as informações mais recentes sobre o vulcão, cujas cinzas já provocaram atrasos no espaço aéreo da Escócia. O comandante enfatizou que o clube não irá correr nenhum risco antes da decisão de domingo. Inicialmente, a viagem do Barcelona para a Inglaterra estava programada para quinta-feira.

"Na terça-feira haverá um comunicado e decidiremos. Não podemos arriscar e se for necessário viajar terça ou quarta-feira, assim faremos. Quando nos comunicarem, decidiremos", ressaltou Guardiola, que revelou preocupação também com os torcedores que irão se deslocar de Barcelona até Londres para acompanhar a final. "Espero que o vulcão não afete a torcida de Barcelona. Espero que não apenas nós cheguemos, mas que a torcida também chegue. Não teria nenhum sentido uma final com metade do campo (do estádio) vazio", acrescentou.

Curiosamente, no ano passado o Barcelona foi atrapalhado pela erupção de outro vulcão na Islândia, que também provocou o caos no espaço aéreo europeu por obrigar o cancelamento de muitos voos. Na época, sem poder viajar de avião, o time realizou uma longa viagem de ônibus até a Itália para enfrentar a Inter de Milão no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Após realizar o longo trajeto, a equipe de Messi foi derrotada por 3 a 1 em solo italiano e depois acabou eliminada após obter uma vitória por 1 a 0 na Espanha.