Wagner celebra boa fase e diz que Flu aprendeu a lição

"Será um outro jogo e teremos outra postura. Nosso time está mais maduro e estamos vivendo um excelente momento na Taça Rio. Estamos chegando muito empolgados, com uma renovação incrível. Todos os jogadores estão querendo. Estaremos em uma outra situação, jogando fora, e esse é o jogo do ano pra gente. Sabemos que empatando lá continuamos em primeiro no grupo, mas nós vamos buscar a vitória", disse.

Os seguidos problemas de Thiago Neves e Deco levaram Wagner enfim a conquistar seu espaço no Fluminense nesta temporada, tanto que ele disputou 16 dos 18 jogos do time neste ano. Assim, ele tratou de celebrar o seu bom momento no clube, que o contratou no início de 2012.

"Estou tranquilo, do mesmo jeito que sempre estive aqui no Fluminense. Agora as coisas estão fluindo, os gols e passes estão saindo. Mantenho sempre a serenidade. Sabia que uma hora as coisas iam acontecer. Confio muito no meu futebol e esse ano eu tinha o objetivo muito definido de ser titular. Coloquei isso na minha cabeça, trabalhei forte e o momento chegou", afirmou.