Wagner contém empolgação e diz que Flu precisa convencer

Um ambiente de alívio marcou a reapresentação do Fluminense nesta segunda-feira. Os jogadores realizaram o primeiro treinamento após a vitória por 3 a 1 sobre o ex-líder do Campeonato Carioca, Botafogo, no dia anterior, no Maracanã.

"Precisávamos de uma grande vitória como essa", afirmou o meia Wagner após o treino. Mas, ele alertou que o time precisa manter uma sequência de bons resultados. "Sabemos que não conquistamos nada ainda. Vamos jogo após jogo, semana após semana. Lá na frente é que vamos conseguir convencer nosso torcedor."

Wagner elogiou bastante o desempenho de seus companheiros de ataque Kenedy e Gerson, destaques da vitória sobre o Botafogo, mas pediu cautela com os jovens. "No futebol, as coisas acontecem muito rápido. Se Kenedy e Gerson fazem um gol, começa a especulação. O Marlon não pode errar porque é zagueiro. O caminho deles será maravilhoso. Eles precisam escutar os mais velhos. Queremos o bem deles, que têm muito a dar", ressaltou.

Enquanto os titulares realizaram um treino regenerativo na academia, os reservas disputaram um coletivo com os juniores nesta segunda. O Fluminense é o segundo colocado do Carioca, com 18 pontos, e volta a jogar na quinta-feira diante do Bonsucesso, às 21 horas, no Maracanã.