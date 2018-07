Wagner desfalca treino, mas é confirmado no time do Fluminense

O meia Wagner foi desfalque do treino do Fluminense nesta sexta-feira. O jogador vinha sentindo um incômodo muscular e, por precaução, ficou de fora da atividade, mas o técnico Cristóvão Borges garantiu que ele estará em campo no duelo diante do Botafogo, neste sábado, no Maracanã, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se Wagner está confirmado, a dúvida está no ataque do Fluminense. Cristóvão fez mistério e não revelou quem será o companheiro de Fred. No rachão desta sexta, Walter ficou no mesmo time do centroavante, o que poderia ser um indício da opção do treinador, mas Rafael Sóbis também está na briga pela vaga.

Independentemente da escalação, Cristóvão sabe que uma vitória será fundamental para manter o Fluminense na briga pela vaga na Libertadores. Depois da derrota para o Coritiba, sábado passado, a equipe caiu para a sétima colocação, com 54 pontos, três atrás do Grêmio, que fecha o G4.

"Quando se necessita de muitas combinações de resultados fica mais complicado. Temos que buscar repetir a sequência antes do jogo contra o Coritiba. Com uma nova série de vitórias não dependeremos dos outros adversários", declarou o treinador.

Para que a tarefa fique mais fácil, ele pediu apoio irrestrito da torcida. "Nossa torcida sempre nos apoiou. A presença dela é importante e decisiva para nossas pretensões neste fim de campeonato. Temos certeza de que a torcida estará lá. O time se sente acolhido, mais forte e motivado quando o estádio está cheio de tricolores."