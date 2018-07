Wagner Diniz avisa que Atlético-PR ainda está na briga

Apesar de reconhecer que a tarefa está mais difícil, o lateral Wagner Diniz lembrou que os times do topo da tabela estão fazendo campanhas irregulares e demonstrou confiança na classificação do Atlético-PR. "O equilíbrio no campeonato faz a gente acreditar ainda. Temos que correr atrás dos pontos e não desistir", declarou o jogador.

Para isso, no entanto, uma vitória sobre o Palmeiras, na quinta-feira, em Curitiba, seria fundamental. A partida, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá na Arena da Baixada, onde, de acordo com o jogador, o Atlético-PR não pode mais perder pontos.

"Sabemos da qualidade do Palmeiras, mas, jogando na Arena, temos que impor nosso ritmo. Diante da nossa torcida, temos que conseguir a vitória. Perdemos pontos na Arena e temos que recuperar fora. Também não podemos mais vacilar em casa", afirmou o lateral.