Wagner Diniz espera renovar contrato com Atlético-PR

"Tenho que me cuidar nas férias e acertar o que precisa ser acertado para continuar no clube", avisou Diniz, que já projeta a próxima temporada no Atlético. "Quero começar o ano com títulos e o primeiro campeonato será o Paranaense", afirmou.

Com poucas oportunidades no São Paulo, o lateral foi emprestado ao Atlético neste ano e se firmou entre os titulares durante o Brasileirão. Diniz disputou 26 partidas na equipe principal nas 38 rodadas do campeonato.

"Agradeço o Atlético pela oportunidade. Foi um clube que me deu todas as condições para trabalhar e executar um bom trabalho", comentou o lateral. "Foi uma temporada boa porque ficamos brigando por vaga à Libertadores até a penúltima rodada do Brasileirão".