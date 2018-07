Wagner Diniz pede vitória do Atlético-PR em 'decisão'

"Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar em Porto Alegre: estádio cheio e torcida empurrando. Mas temos a consciência do que precisamos fazer para um bom jogo. A equipe do Grêmio é qualificada e temos que estudá-la. Mas vamos com tudo para conquistar um ótimo resultado", declarou o lateral.

Com a vitória sobre Prudente e o empate do Botafogo com o Ceará, na última rodada, o Atlético-PR entrou na zona que hoje garantiria vaga na Libertadores. Com 56 pontos, o time tem o Grêmio na sua cola, com 54. E por isso, a partida de sábado está sendo encarada como uma decisão.

"Faz tempo que nossa equipe encara cada jogo como uma decisão. E agora, nesses três jogos finais, temos que ir com tudo e executar o nosso trabalho da melhor forma possível para selar a classificação à Libertadores", completou Wagner Diniz.