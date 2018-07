Wagner diz que Flu ainda não pagou premiação por título

"Ninguém aqui vai deixar de botar o pé na bola por causa de bicho. Os jogadores estão aqui com gabarito e bagagem", garantiu o meia, que mais uma vez será titular na equipe do técnico Abel Braga. Na rodada passada, ele foi o principal jogador do time no empate com o Duque de Caxias.

Ele reconheceu que o time não está apresentando seu melhor futebol. "Estamos em um grande clube, que investiu muito neste time e por isso resultados como o empate com o Duque de Caxias não podem acontecer. Somos cobrados por isso. Somos os atuais campeões brasileiros e isso influencia. O investimento pede essa cobrança", admitiu.

Nesta quarta, Wagner terá ao seu lado o meia Deco, que não fez bom jogo na última rodada. Mas Wagner acredita na recuperação do companheiro, que busca a readaptação depois de lesão no começo do ano. "O Deco dispensa comentários, elogios. É só dar tempo, já nos ajudou no ano passado e este ano também. Com tempo, ele vai voltar a apresentar o bom desempenho que tinha em 2012".

Abel não deve contar com Fred nesta rodada. O atacante jogou os 90 minutos do amistoso da seleção brasileira com a Rússia, na segunda-feira, e não terá condições de entrar em campo. O ataque deverá ter Wellington Nem e Samuel.

ENGENHÃO - Apesar de já estarem concentrados para o jogo desta quarta, os jogadores do Fluminense ainda não sabem em qual estádio vão jogar. O Engenhão, onde deveria acontecer a partida contra o Macaé, foi interditado por tempo indeterminado nesta terça por problemas em sua estrutura.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) deve mandar o jogo para outro estádio da redondeza, como São Januário, ou até realizar a partida no Engenhão, mas sem torcida para evitar riscos. Outra possibilidade é alterar a data do confronto.