Wagner diz que problemas extracampo atrapalharam Flu

O meia Wagner disse nesta terça-feira que problemas extracampo foram o principal motivo pela temporada sem títulos do Fluminense. Em sétimo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a equipe das Laranjeiras tem chances remotas de se classificar à Copa Libertadores do próximo ano e deve terminar o ano sem ter o que comemorar.

"Futebol se define nos detalhes. Em 2012 o extracampo corria tudo bem, bicho e salário. Tinha jogos em que eu nem era relacionado, tamanha a nossa qualidade. Muitos jogadores ficavam de fora. Esses detalhes influenciaram nas nossas conquistas", disse Wagner, lembrando os títulos do Brasileirão e do Campeonato Carioca daquele ano. "Mas eles (problemas extracampo) influenciam quando você não consegue chegar".

O repasse de valores da principal patrocinadora do clube este ano foi menor. Com problemas financeiros, o Fluminense precisou atrasar salários e pagamentos de direitos de imagem. "Não deixamos a desejar para ninguém, mas um detalhe pesa. Quando se atrasa salário, quando não paga bicho...", destacou Wagner.

Os desentendimentos públicos entre o presidente do clube, Peter Siemsen, e da patrocinadora, Celso Barros, também influenciaram no desempenho na equipe. "Você abre o jornal e está estampado que um briga com o outro, que um jogador recebe e outro não. Então, a gente fica triste com isso. Sabemos do posso potencial e poderíamos chegar mais longe se tudo estive encaixado", afirmou o meia.