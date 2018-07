Wagner frustra clubes brasileiros e vai para Turquia

ISTAMBUL - Pretendido por alguns clubes brasileiros, como São Paulo e Atlético-MG, o meia Wagner acertou nesta terça-feira a sua transferência para o futebol turco. Depois de ficar um ano e meio no Lokomotiv Moscou, da Rússia, o jogador foi vendido para o Gaziantepspor, da Turquia.

Os valores do negócio não foram revelados, mas o Lokomotiv vinha pedindo cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 5,5 milhões) para liberá-lo aos clubes brasileiros que tentaram a sua contração. Wagner assinou contrato de quatro temporadas com o Gaziantepspor, onde se apresentará na segunda-feira.

Perto de completar 26 anos - faz aniversário no dia 29 de janeiro -, Wagner foi revelado pelo América-MG, mas ganhou destaque com a camisa do Cruzeiro, clube que defendeu entre 2004 e 2009. Ele, inclusive, chegou a defender a seleção brasileira quando o técnico era Dunga.