Wagner Lopes assume o comando do São Bernardo na sequência do Paulistão

SÃO PAULO - A diretoria do São Bernardo anunciou a contratação de um novo treinador para a sequência do Paulistão. O escolhido foi Wagner Lopes, que comandará o time já a partir do jogo de sábado, quando recebe o Paulista pela oitava rodada do campeonato. Ele estava no Comercial de Ribeirão Preto, que disputa a Série A2.

O São Bernardo estava sendo comandado interinamente por Edson Boaro, coordenador das categorias de base, desde a demissão do técnico Luciano Dias. Com ele no cargo, o time somou nas últimas rodadas uma vitória (4 a 1 sobre o rival São Caetano) e duas derrotas (3 a 0 para o XV de Piracicaba e 3 a 2 para o Bragantino).

Agora, a missão do novo técnico será árdua, porque é preciso reagir imediatamente para evitar o rebaixamento. No momento, o São Bernardo soma apenas quatro pontos e ocupa a última posição do Paulistão.

PERFIL

Nascido em Franca, Wagner Lopes atuou como jogador pelo São Paulo antes de ficar 17 anos no futebol japonês. No Japão, ele se naturalizou e chegou a disputar a Copa do Mundo de 1998, na França. Como treinador, ele livrou o Paulista do rebaixamento em 2010 e comandou a equipe de Jundiaí no título da Copa Paulista de 2011.