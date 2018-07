Wagner Lopes deixa Atlético-GO e acerta com o Goiás

O Goiás anunciou nesta terça-feira seu novo técnico para a próxima temporada. Trata-se de Wagner Lopes, que saiu do rival Atlético-GO antes que seu contrato se encerrasse no fim do ano. Ele chega para a vaga deixada por Ricardo Drubscky, que foi para o Vitória depois de conquistar a 12.ª colocação no último Brasileirão com o time esmeraldino.

Wagner Lopes será um dos raros treinadores a fazer o caminho direto entre dois dos principais rivais do futebol goiano - o Vila Nova é o outro. Ele chegará ao Goiás acompanhado de sua comissão técnica: o auxiliar Sandro Rosa, o preparador físico Benedito Lima e o analista de desempenho Rafael Cotta. A data de apresentação ainda não foi definida.

Ex-jogador de muito sucesso no Japão, país onde se naturalizou e pelo qual disputou a Copa do Mundo de 1998, Wagner Lopes teve uma carreira de técnico quase toda baseada no interior de São Paulo. Começou no Paulista, passou por Pão de Açúcar, Comercial, São Bernardo e Botafogo-SP até chegar ao Criciúma já no último Brasileirão. Demitido em agosto, assumiu em setembro o Atlético-GO, onde liderou uma disparada na tabela que só não acabou com o acesso à Série A por conta da derrota para o Santa Cruz na última rodada.

Já Ricardo Drubscky comandou o Goiás ao longo de todo o último Campeonato Brasileiro. Em meio a altos e baixos, conseguiu uma boa 12.ª posição mesmo com um elenco repleto de limitações. Apesar disto, não era unanimidade entre os diretores do clube e, por isso, foi liberado para acertar com o Vitória.