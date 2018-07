Wagner Lopes substitui Petkovic e é assume o Sampaio Corrêa

Depois da negativa de Léo Condé, que deixou o Bragantino no fim de semana, a direção do Sampaio Corrêa anunciou nesta tarde de terça-feira o técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Após diversas especulações, as opções se afunilaram e o clube chegou a um acordo com Wagner Lopes, que fez seu último trabalho no Atlético-GO.

Lopes vai substituir Petkovic, demitido após perder o título estadual para o Moto Club. Ele é um antigo sonho do presidente Sérgio Frota, que tentou contratá-lo há cerca de dois anos. Neste primeiro semestre, comandou o Atlético-GO, time do qual foi desligado no fim de abril. Em 2015, treinou o Bragantino em parte da Série B, brigando pelo acesso até as últimas rodadas.

Em 2014, teve outra passagem pelo Atlético-GO. Também já treinou Criciúma, Botafogo-SP e São Bernardo. Teve sua primeira experiência como treinador no Paulista de Jundiaí. Antes, já havia feito carreira como jogador de futebol com passagens pelo São Paulo e pelo futebol japonês, onde construiu toda sua carreira.