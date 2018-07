Wagner não treina e deve desfalcar o Fluminense no domingo

O meia Wagner deve mesmo ser o segundo desfalque do Fluminense para a partida contra o Bangu, domingo, no Maracanã. O jogador, que sofreu uma pancada no tornozelo na goleada sobre o Nova Iguaçu, não participou do treino de quinta e dessa sexta-feira. Com isso, dificilmente será relacionado para o jogo.

Wagner sequer foi a campo nesta sexta. O jogador fez tratamento médico e deixou o estádio das Laranjeiras antes mesmo do início do treinamento. Outro que já está fora da partida é o lateral-direito Renato, que sofreu um estiramento na coxa direita.

Sem a dupla, a tendência é de que Wellington Silva assuma a lateral direita e Marlone ganhe uma chance no meio de campo. Os dois entraram no decorrer do jogo de quarta-feira e o Fluminense melhorou ofensivamente. A dupla teve inclusive participação em dois dos quatro gols marcados sobre o Nova Iguaçu.