Wagner prevê clássico difícil, mas exalta a confiança do Vasco

O meia Wagner demonstrou nesta quinta-feira entusiasmo pelo bom momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, especialmente depois da importante vitória sobre o Avaí por 2 a 1, fora de casa, na noite de quarta. Ainda assim, ele ponderou que o clássico contra o Botafogo, sábado, no Maracanã, será um desafio complicado.

O Vasco está na nona colocação do Brasileiro, com 36 pontos, sete atrás do Botafogo. "Será um jogo muito importante, como todos serão daqui para frente, até o final do campeonato. É um clássico, tudo pode acontecer, mas iremos chegar bem e com bastante moral. É fundamental chegar em um jogo assim dessa forma. Esperamos vencer mais uma vez para ficarmos definitivamente brigando na parte de cima da tabela", projetou.

Mais de 12 mil ingressos foram comercializados nos primeiros dias de venda ao clássico. E, para o meia, a presença da torcida no sábado será fundamental para o Vasco atingir o seu objetivo.

"Com certeza mais ingressos serão vendidos ainda hoje (quinta). O nosso torcedor apoia não apenas nos momentos bons, mas nos complicados também", comentou o meia. "Ficamos muito felizes porque, depois de uma vitória crucial como a de ontem, iremos ver o Maracanã lotado. Buscaremos com o apoio da torcida conquistar mais um resultado positivo."

Wagner falou ainda sobre o seu gol sobre o Avaí, em belo chute de fora da área, logo aos dois minutos de jogo. "Graças a Deus eu fui feliz no chute. O gol nos deu tranquilidade logo no início. A gente sabia que seria um jogo complicado, como foi", avaliou o meia. "O que nos deixa tranquilo é que estávamos no caminho certo e conseguimos executar bem aquilo que o Zé (Ricardo) havia pedido. O esforço e a dedicação de todos valeram os três pontos."