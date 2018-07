Wagner promete ajudar Fluminense a reagir no Campeonato Carioca

O meia Wagner está de volta ao Fluminense. Após quase três semanas de tratamento de uma lesão na perna esquerda, sofrida no segundo compromisso do time no Campeonato Carioca, o jogador já treina normalmente e será aproveitado pelo técnico Cristóvão Borges no duelo com o Resende, neste domingo, no Raulino Oliveira, pela sétima rodada do torneio nacional. O jogador garantiu estar motivado para ajudar o time a se recuperar da derrota para o rival Vasco no último fim de semana.

"A gente sabe que perder um clássico envolve muita coisa e toda derrota gera críticas. Mas nós temos que ter cabeça no lugar para avaliar o que erramos e consertar. E nada melhor do que o próximo jogo para apagar isso", disse.

Após um começo promissor de Campeonato Carioca, com quatro vitórias consecutivas, o Fluminense perdeu dois jogos seguidos e passou a sofrer questionamentos. Por isso, Wagner espera que o time volte a embalar na competição para mostrar o seu valor, diminuindo a pressão sobre o grupo de jogadores.

"Acho que toda a equipe tem qualidade, tanto que ficamos um bom tempo invictos no campeonato. Todo mundo que entra na equipe tem a oportunidade de mostrar seus valores e permanecer como titular. Esperamos fazer uma boa partida no domingo e encaixar uma boa sequência novamente", afirmou.