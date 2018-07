Wagner vê Vasco confiante para bater o Corinthians: 'Nem cogitamos a derrota'

O Vasco visita o líder Corinthians neste domingo, no Itaquerão, em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Embalado por dois triunfos consecutivos, o time carioca terá pela frente um adversário que vive momento oposto e perdeu três das últimas quatro partidas na competição. Até por isso, a confiança em mais um resultado positivo, mesmo atuando em São Paulo, é grande entre os jogadores.

"Essa partida contra o Corinthians será complicada e definida no detalhe. Temos que errar o mínimo possível. O interessante é vencer, mas caso não seja possível, queremos trazer um ponto. A derrota a gente nem está cogitando, pois almejamos coisas grandes dentro do campeonato. Nossa semana está sendo boa e a equipe está se tornando mais compacta. Tenho certeza que iremos fazer um grande jogo", declarou o meia Wagner nesta quinta-feira.

No primeiro encontro entre as equipes, em São Januário, o Corinthians goleou por 5 a 2. De lá para cá, no entanto, o Vasco mudou bastante, inclusive de treinador, já que Zé Ricardo chegou para a vaga de Milton Mendes. E o novo técnico já conquistou a confiança do elenco.

"A gente vive um bom momento, não vamos olhar para os números do passado. Era um outro treinador, um outro momento. Agora, passamos por uma transição e um treinador importante chegou. Ele vem implementando sua maneira de trabalho e nós estamos conseguindo assimilar bem. Estamos felizes, pois conquistamos duas vitórias", disse Wagner.

Entre os méritos do trabalho de Zé Ricardo, o meia viu o entrosamento dado por ele à equipe. "Quando você consegue formar um base na equipe e dar sequência aos mesmos jogadores, a equipe fica mais entrosada e acaba se entendendo mais. O time vai conseguindo ter uma leitura melhor do jogo e o cada atleta passa a saber onde cada companheiro gosta de receber a bola, quem pode atacar ou defender mais. Esse entrosamento, com todo mundo à disposição, é excelente."