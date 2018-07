Wagner volta a treinar e deve reforçar o Fluminense na quinta

Após vencer com goleada o Sport no estádio do Maracanã, o time do Fluminense voltou aos treinamentos nesta segunda-feira com mais tranquilidade para trabalhar. E o técnico Cristóvão Borges recebeu boas notícias para preparar a equipe que, nesta quinta, encara o Goiás, novamente no Rio, pela rodada de ida da fase nacional da Copa Sul-Americana.

Fora dos três últimos jogos em virtude de um problema de variz intestinal, o meia Wagner se recuperou e treinou normalmente. Já os volantes Valencia e Edson - substituto imediato do colombiano -, que deixaram o campo mais cedo no último domingo após levarem pancadas, não tiveram constatada nenhuma lesão. Os dois devem estar à disposição de Cristóvão Borges para a partida no Maracanã.

Quem mais uma vez não pôde trabalhar foi o goleiro Diego Cavalieri. O titular do gol ficou de fora do jogo contra o Sport em virtude de uma gastroenterite. O jogador sequer apareceu nas Laranjeiras nesta segunda. Caso não se recupere a tempo, Klever deverá permanecer no gol.