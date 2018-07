Walace e Luan apenas correm no gramado, mas devem reforçar o Grêmio O técnico Roger Machado não pôde contar com as presenças de Walace e Luan na atividade do Grêmio que comandou nesta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. Os dois jogadores que estavam servindo à seleção olímpica brasileira até apareceram no gramado, mas apenas correram ao redor do gramado.