Walber diz que não pensa no dérbi e crava: 'Objetivo do Guarani é o América-MG'

No dia 5 de janeiro, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), o Guarani irá fazer o dérbi contra a Ponte Preta, mas antes o desafio será diante do América-MG neste sábado, às 21 horas, também em casa, pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Walber deixou claro que o objetivo do grupo é pensar jogo a jogo.

"Sabemos que temos dois jogos dificílimos pela frente. O jogo contra o América-MG é muito importante para nós. Vamos focar no América-MG para depois pensar na Ponte Preta, sempre com os pés no chão", falou o defensor.

O Guarani vem fazendo uma grande campanha dentro de casa e conta com os dois próximos jogos no Brinco de Ouro para encostar de vez ou até mesmo entrar no G-4. Em 15 jogos foram oito vitórias, quatro empates e três derrotas, com 28 dos 47 pontos conquistados - atrás apenas de Cuiabá (35), CSA (34), Chapecoense (32) América-MG (31) e Juventude (30).

"Estamos fazendo um segundo turno excelente dentro de casa. Isso acaba nos dando confiança. Temos que continuar propondo o jogo, sempre buscando os três pontos. Sonhamos alto nesse campeonato", completou.

Sobre as festas de fim de ano, Walber falou sobre a dificuldade de ficar longe da família. "O grupo é unido. Sabemos que é difícil passar o final de ano sem folga, longe da família. Mas vamos seguir em busca dos nossos objetivos", finalizou.