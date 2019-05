Walce faz segundo jogo pelo São Paulo e recebe elogios: 'Maduro'

Aos 20 anos, Walce fez apenas seu segundo jogo no profissional do São Paulo. O zagueiro substituiu Anderson Martins, com dores no tornozelo direito, e foi elogiado pelo técnico Cuca após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza. Walce já havia sido titular no empate com o Flamengo, na terceira rodada.

"É bacana ver um menino assim entrando, um menino maduro como ele foi no jogo. Tem uma coisa ou outra para corrigir, mas foi muito bem do lado do Bruno Alves. Todos os garotos foram bem, era um projeto nosso e estamos dando sequência. Um projeto que começou com o Vagner Mancini e estamos dando sequência", afirmou Cuca.

Walce foi integrado ao elenco profissional do São Paulo depois de disputar o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira no início deste ano. O zagueiro é de Cuiabá e chegou à base tricolor aos 12 anos.

A zaga do São Paulo teve dois desfalques no último jogo. Além de Anderson Martins, com dores no tornozelo direito, Arboleda não ficou à disposição por conta de um estiramento muscular na coxa esquerda.

O elenco tricolor está de folga nesta terça-feira e volta aos trabalhos na quarta, no CT da Barra Funda. O próximo jogo será no domingo, contra o Athletico-PR, pela quinta rodada do Brasileirão.