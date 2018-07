Walcott e Oxlade-Chamberlain desfalcam Arsenal por três semanas

Ambos se recuperam de problemas musculares e só devem voltar ao time na partida contra o West Bromwich no dia 21 de novembro. Oxlade-Chamberlain sofreu lesão no tendão, ainda no início do jogo de terça. Por coincidência, Walcott foi o substituto do jogador e também se contundiu, na panturrilha.

"Eles estão fora até a parada para os jogos internacionais", declarou Wenger. A dupla de atacantes ficará de fora de dois importantes duelos. No dia 4 de novembro, o Arsenal vai enfrentar o Bayern de Munique, fora de casa, pela Liga dos Campeões. Quatro dias depois, fará o clássico com o Tottenham, em casa.

Os atacantes também estarão ausentes de dois amistosos da seleção da Inglaterra. O time inglês vai enfrentar a Espanha, no dia 13 de novembro, e a França, no dia 17.