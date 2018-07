Walcott marca três e Arsenal goleia Newcastle por 7 a 3

LONDRES - Em mais uma surpreendente goleada na temporada, o Arsenal aplicou 7 a 3 no Newcastle, neste sábado, diante de sua torcida, no Emirates Stadium, em rodada do Campeonato Inglês. O time londrino teve dificuldades no primeiro tempo, mas deslanchou na segunda etapa, ao marcar seis vezes, a partir de atuação decisiva do atacante Theo Walcott, autor de três gols.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 33 pontos e subiu de sétimo para quinto lugar na tabela. O time londrino, com poucas chances de brigar pelo título, tem um jogo a menos que os rivais. A partida que seria realizada ma quarta-feira desta semana foi adiada em função da greve dos metroviários da capital inglesa.

Mesmo sem empolgar no Campeonato Inglês, o Arsenal vem acumulando placares incríveis nestes últimos meses. Em outubro, venceu o Reading por 7 a 5, pela Copa da Liga Inglesa. Neste mês, o mesmo Reading levou 5 a 2, pelo Inglês. Em novembro, a vítima foi o Tottenham, pelo mesmo placar de sete gols.

Desta vez, Walcott, Podolski e companhia fizeram estrago na defesa do Newcastle. Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, com gol de Walcott, aos 20, e Demba Ba, aos 43, o time da casa acelerou o jogo no segundo tempo e empolgou a torcida com seis gols.

O Newcastle conseguiu acompanhar o ritmo dos anfitriões até o placar de 3 a 3. Oxlade-Chamberlain e Podolski anotaram pelo Arsenal. E Marveaux e Demba Ba igualaram para os visitantes.

Mas o Newcastle não resistiu por muito tempo ao fôlego de Walcott e suas seguidas investidas pelas pontas. Na base da correria, o Arsenal ampliou o placar com mais dois do atacante e outros dois gols de Giroud na segunda etapa, garantindo mais uma vitória com placar folgado na temporada.