Walcott passará por cirurgia e desfalca Inglaterra

LONDRES - O Arsenal revelou nesta terça-feira que o atacante Theo Walcott será submetido a uma cirurgia abdominal. O tempo de recuperação não foi revelado pelo clube, que limitou-se a informar que o jogador não voltará antes dos próximos compromissos da seleção inglesa, diante de Montenegro, no dia 11 de outubro, e Polônia, quatro dias depois, ambos em Wembley, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do ano que vem.

De acordo com comunicado divulgado pelo Arsenal, Walcott sofreu "um pequeno ferimento em sua parede abdominal posterior" e a lesão não causa maiores preocupações. O jogador será submetido à cirurgia já nesta quarta-feira, na Alemanha, e o clube espera que ele volte a campo logo após a pausa no calendário inglês para as partidas da seleção.

"Não é uma hérnia, mas é um pequeno problema estrutural no abdômen", comentou o técnico Arsène Wenger. "Estamos felizes que esteja sendo tratado rapidamente e que ele não perderá muitas partidas pelo Arsenal. Mas ele ficará de fora dos próximos compromissos internacionais com a Inglaterra."