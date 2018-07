Walker é anunciado pelo Manchester City e se torna defensor mais caro do futebol

A diretoria do Manchester City anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral-direito Kyle Walker, que estava no Tottenham, em uma transação recorde para um jogador de defesa, de acordo com informações da empresa que gerencia a sua carreira.

Em um tuíte, a Base Soccer afirmou que o valor pago, que não foi revelado pelos envolvidos na transação, supera os 50 milhões de libras (R$ 209 milhões, na cotação atual) pagos pelo Paris Saint-Germain ao Chelsea pelo zagueiro brasileiro David Luiz em 2014.

A agência também afirmou que o acordo com Walker, que assinou por cinco temporadas, também é recorde para um jogador inglês. Nesse caso, a maior transferência eram os 49 milhões de euros (R$ 205 milhões) pagos pelo City por Raheem Sterling, então no Liverpool, há dois anos.

Walker, de 27 anos, é considerado um dos melhores laterais-direitos do futebol inglês das últimas temporada, atuando em uma posição que era uma prioridade para o técnico Pep Guardiola no mercado de transferências. Pablo Zabaleta, Bacary Sagna e Gael Clichy deixaram o Manchester City no último mês, e o clube ainda viu o brasileiro Daniel Alves, que já trabalhou com o treinador, se transferir para o Paris Saint-Germain.

Porém, mesmo que já tenha disputado 27 partidas pela seleção inglesa, Walker não era titular absoluto da sua posição na reta final da última temporada, tendo a concorrência de Kieran Trippier. "O Tottenham é um ótimo clube que me ajudou a chegar onde estou agora. Mas às vezes seu caminho não está lá, você tem que seguir em frente", disse.

Agora no City, Walker precisará se adaptar ao estilo ofensivo que Guardiola costuma exigir dos seus laterais. E ele revelou já ter conversado com o treinador. "O principal que nós conversamos foi sobre conquistar títulos. É um clube grande, um excelente grupo de grandes jogadores e precisamos lutar para ganhar as coisas".

Walker é o terceiro reforço anunciado pelo Manchester City nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube já havia contratado o goleiro brasileiro Ederson e o meia português Bernardo Silva.