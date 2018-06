Walker exalta Inglaterra e diz que técnico tem 'ideias brilhantes'

O lateral Kyle Walker mostrou bastante otimismo para a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o jogador do Manchester City fez questão de exaltar seus colegas na disputa do torneio na Rússia e estendeu os elogios ao técnico Gareth Southgate.

+ Suárez sonha alto com o Uruguai na Rússia: 'Queremos ir longe'

+ Após protestos, Argentina cancela amistoso com Israel por questão de segurança

+ Para Müller, Alemanha de 2018 é individualmente melhor do que a campeã de 2014

"Eu confio completamente nos jogadores que nós trouxemos no elenco. O treinador tem trazido algumas ideias brilhantes e todos nós as compramos", declarou. "Eu já vi jogadores virem e irem e era uma atmosfera diferente antes."

É justamente nesta nova "atmosfera" que Walker confia. De acordo com o lateral, o clima na seleção inglesa ficou mais leve desde a chegada de Southgate. "Este é o tipo de ambiente que nós precisamos para ir à Copa do Mundo, porque a qualidade do time se mostrará sozinha, mas se estivermos juntos, isso nos embalará."

A opinião foi compartilhada pelo companheiro de Walker no City e na seleção, Sterling. "Todo mundo aqui se dá bem, não importa o clube de que veio. Uma vez que estamos aqui, nós ficamos juntos, sempre dando risadas e contando piadas. Isso é ótimo de ver", considerou.

É com este clima mais leve que a seleção inglesa vai para a Copa, na qual está no Grupo G, ao lado de Bélgica, Panamá e Tunísia, adversária da estreia dia 18 de junho, em Volgogrado. Antes, porém, disputa um último amistoso, diante da Costa Rica, nesta quinta-feira, em Leeds.