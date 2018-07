Walace deve ganhar chance rara de ser titular com Dunga

O volante Walace tem boas chances de jogar amanhã pela seleção brasileira contra o Peru, partida que vai decidir a classificação do Grupo B da Copa América. Casemiro está suspenso por acumular dois cartões amarelos e o jogador do Grêmio é forte candidato à vaga.

Se escolhido, o volante viverá uma situação rara na atual seleção de Dunga: ser titular mesmo tendo se integrado ao grupo depois do início da preparação. Walace foi o último a se apresentar e, de certa forma, o reserva que vem tendo mais chance.

Desde que chegou a Los Angeles, no dia 22, para dar início aos treinos da Copa América, Dunga teve de fazer cinco cortes – quatro por contusão e um por problema particular e reclamou:. “A gente tem de explicar tudo o que o outro já sabia.”

Até agora quem chegou depois passou longe do time titular. Convocado para o lugar de Rafinha, o atacante Lucas Moura se apresentou na semana da estreia. Entrou no segundo tempo contra o Equador, foi bem, mas não jogou um minuto sequer contra Haiti.

Paulo Henrique Ganso, que entrou no lugar de Kaká, ainda não teve chance de atuar. O próprio Kaká, que havia sido chamado para suprir o corte de Douglas Costa, só entrou no segundo tempo do amistoso contra o Panamá, quando se machucou. O meia, porém, sabia desde o início que dificilmente seria titular. Esse também é o caso de Marcelo Grohe. Chamado porque o terceiro goleiro, Ederson, se machucou, vai ter de contar com sorte para jogar, pois está atrás de Alisson e Diego Alves.

Já Jonas, chamado antes da apresentação do grupo porque Ricardo Oliveira foi cortado, está em situação inversa. Começou com moral de titular, mas pode ser barrado para Gabriel jogar.