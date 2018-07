Wallace é apresentado no Grêmio e promete 'ir para cima' dos rivais

O Grêmio apresentou nesta segunda-feira seu segundo reforço para a temporada 2016 do futebol brasileiro. Depois do zagueiro Kadu, o lateral-direito Wallace chegou ao clube. O jogador de 21 anos foi contratado por um ano e meio de empréstimo junto ao Chelsea e até por ter ido bastante jovem para a Inglaterra, fez questão de apresentar suas características ao torcedor gaúcho.

"Eu sou um lateral-direito bastante ofensivo, que gosta de ir para cima dos marcadores. A torcida pode ficar tranquila que vou corresponder por terem me contratado. Agradeço a confiança da diretoria e da comissão técnica, pois vou demonstrar empenho dentro de campo", declarou.

Wallace foi revelado nas divisões de base do Fluminense e chegou ainda bastante jovem, em 2013, ao Chelsea. No entanto, não teve oportunidades na equipe principal do clube inglês. Por isso, foi emprestado ao Carpi e à Inter de Milão, da Itália, e ao Vitesse, da Holanda. Mas a proposta do Grêmio foi a que mais o seduziu, até por ficar mais em evidência e, quem sabe, conquistar uma vaga na seleção olímpica para os Jogos do Rio.

"Quando eu fiquei sabendo da possibilidade de vir jogar no Grêmio, fiquei muito feliz. Tinha grande vontade de voltar a jogar no Brasil. Vou treinar bastante para poder ter meu espaço e tenho o objetivo de voltar a jogar pela seleção brasileira, para, quem sabe, jogar a Olimpíada", comentou.

O Grêmio continua em busca de reforços no mercado, mas ao menos já repôs as duas principais perdas do elenco para 2016. Depois de verem o zagueiro Erazo e o lateral Galhardo serem negociados, os gaúchos acertaram com Kadu e Wallace para estas mesmas posições.