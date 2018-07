Wallace espera convencer Tite de que pode ser titular

"Quando eu vim para o Corinthians foi para jogar e tenho entrado bem, então vou tentar me apresentar da melhor forma para convencer Tite de que posso ser titular", afirmou o jogador, que no último sábado ajudou o time a mais uma vez ficar sem tomar gols e se consolidar ainda mais como dono da melhor zaga deste Paulistão, no qual o clube tomou apenas três gols em dez partidas.

Ao comentar sobre essa eficiência do setor defensivo, Wallace destacou que ela passa também pela participação dos jogadores de ataque na marcação. "Liedson, Willian, Emerson, Gilsinho, todos da frente ajudam e acabam facilitando atrás. Então, afirmo que o ataque tem uma grande parcela para o sucesso da defesa", opinou, em entrevista coletiva.

O sucesso da defesa corintiana também foi comentado nesta segunda pelo lateral-esquerdo Fábio Santos, que vê o time pronto para repetir o bom momento vivido no Paulistão na Copa Libertadores, torneio no qual a equipe volta a jogar no próximo dia 7, contra o Nacional, do Paraguai, no Pacaembu. E nem o fato de o Corinthians marcar sua campanha com vitórias magras tira a empolgação do jogador.

"Acredito que o nosso desempenho no Paulista é a cara da Libertadores. Foram vitórias apertadas, mas nos defendemos muito bem, criamos muitas chances. Estamos fazendo poucos gols, mas acredito que estes resultados são a cara da Libertadores, e sempre estamos tentando melhorar o desempenho", opinou.

Já ao ser questionado se o Corinthians já está pronto para começar a brilhar na Libertadores, após ter sofrido para empatar por 1 a 1 com o Deportivo Táchira, na Venezuela, na estreia da competição, Fábio Santos foi enfático: "Sem dúvida, com certeza que sim. No Brasileiro o time se comportou bem diante de grandes equipes, e amadureceu".